दिल्ली की सर्दी से बचने के लिए ऑटो वाले ने अपनाया ये जुगाड़, ट्विटर पर लोगों ने कहा, ''बहुत ही असरदार''

Delhi Temperature: दिल्ली में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और शीत लहर के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ठंड की वजह से लोगों की दिनचर्या पर खासा प्रभाव पड़ रहा है. शीत लहर के कारण लोगों को आने-जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक ऑटो वाले का जुगाड़ काफी सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, इस ऑटो वाले ने यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए अपने ऑटो में प्लास्टिक के बबल रैप का इस्तेमाल किया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में ठंड का कहर, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #DilliKiSardi, लोग बना रहे हैं ऐसे Memes

इस ऑटो वाले की GIF को ट्विटर पर एक यूजर ने शेयर किया है. इसमें ऑटो वाला ऑटो चलाते हुए दिख रहा है और उसने अपनी सीट के पीछे के हिस्से पर बबल रैप लगा रखा है. इस GIF को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, ''ऑटोवाले ने मेरा दिल जीत लिया. यह एक सिंपल तकनीक है लेकिन दिल्ली की सर्दी में यात्रियों को बचाने के लिए काफी असरदार है''.

Autowala won my heart! Simple technique but really effective to save the passenger from Dilli ki sardi! #jugaadzindabad#dillikisardipic.twitter.com/dpemE09f0x