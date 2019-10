Diwali 2019: धनतेरस (Dhanteras) आते ही महापर्व दीवाली (Diwali) की शुरुआत हो चुकी है. इसी के साथ घरों में साफ-सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, रसोई से मिठाइयों के बनने की खुश्‍बू आ रही है और घर के सभी सदस्‍य गिफ्ट पैक करने में बिजी हैं. दीवाली में दीयों और मिठाइयों के अलावा एक ऐसी चीज और भी है जिसे बदला नहीं जा सकता और वह है सोनपापड़ी. जी हां, आप उसे पसंद करें या नहीं, दीवाली पर सोनपापड़ी (Soan Papdi) किसी न किसी तरह आपके घर के अंदर आ ही जाती है.

जहां कुछ लोगों को सोनपापड़ी का स्‍वाद बेहद पंसद होता है, वहीं कुछ के लिए यह ऐसा भार है जिससे वे जल्‍द से जल्‍द छुटकारा पाना चाहते हैं. और आखिर में लोग सोन पापड़ी के ड‍िब्‍बे के साथ 'पासिंग द पास' खेलने लगते हैं. यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर सोन पापड़ी और दीवाली की सफाई को लेकर कई तरह के मीम्‍स बन रहे हैं.

Situation of every indian guy in these 2 weeks

#diwalikisafaipic.twitter.com/V1S7y4vMuU — Shyam (@shyamastic) October 19, 2019

My mom has got no chills when it comes to "Diwali Ki Safai". #diwalikisafaipic.twitter.com/2JzqJOPhF3 — Rakshanda Vyas (@rakshandavyas) October 23, 2019

Same situation of my bedroom

Now it's done#diwalikisafaipic.twitter.com/pGngTtKzq0 — Umesh ojha (@Umeshoj69408496) October 24, 2019

Before saying no to crackers this diwali

Say no to #soanpapdi flow — Ishan Chopra (@itsISHAN) October 23, 2019

इस दीवाली आपका क्‍या प्‍लान है? क्‍या इस बार भी आप सोन पापड़ी के साथ 'पासिंग द पास' खेलेंगे?