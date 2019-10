दीवाली (Diwali) बस आने ही वाली है और इस बार ग्रीन पटाखे (Green Crackers) जलाने की अपील की जा रही है. वहीं, कई लोग पटाखों को पूरी तरह खारिज करने की बात भी कर रहे हैं. हाल ही में अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) ने अपील की कि इस बार दीवाली पर पटाखें जलाने के बजाए पूरे घर को दीयों की रोशनी से भर दिया जाए. वैसे तो जूही का यह ट्वीट नेक इरादों वाला था, लेकिन ट्विटर यूजर्स ने उनकी जमकर आलोचना की.

जूही चावला ने ट्वटी करते हुए कहा, "क्‍या आपको पता है कि पारंपरिक रूप से दीवाली और पटाखों का ज्‍यादा संबंध नहीं है. इस दीवाली मैं अपने घर को दीयों की रोशनी से भरूंगी क्‍योंकि घर में बिखरे हुए उजाले से ज्‍यादा कोई भी चीज फेस्टिव नहीं होती."

इसी ट्वीट के साथ उन्‍होंने पूछा, "इस दीवाली पर पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्‍या कर रहे हैं? कॉमेंट में अपनी प्रतिज्ञा साझा करें."

How do you plan to protect your environment this Diwali? Share your pledge in the comments below..