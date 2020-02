सिर पर मटका लेकर डांस कर रही थीं महिलाएं, ऐसा था डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी का रिएक्शन... देखें Video

Donald Trump's India Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपनी पहली भारत यात्रा के पहले हिस्से के तहत सोमवार को अहमदाबाद पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. गुजराती फोक डांसर्स (Gujarati Folk Dancers) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) के आगमन पर प्रस्तुति दी. मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) ने गुजराती लोक नृत्य का आनंद लिया.

Donald Trump's India visit Live Updates: PM मोदी ने गले लगाकर गर्मजोशी से किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत

इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप, दामाद जारेड कुशनर व अन्य अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान मोदी ने इवांका ट्रंप से भी मुलाकात की. ट्रंप और मोदी हवाई अड्डे से साबरमती आश्रम तक रोड शो करेंगे और इसके बाद नवनिर्मित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे, जहां आयोजित ‘नमस्ते ट्रंप' समारोह में करीब एक लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है.

Gujarati folk dancers perform at the arrival of US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at Ahmedabad airport. https://t.co/YKWNGKOC4ipic.twitter.com/TfF7JgPdGO