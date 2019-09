फुटबॉल मैच में गोलकीपर ने 5 सेकंड में बचाए दो गोल, देखते रह गए खिलाड़ी, देखें VIDEO

मिस्र के प्रीमियर लीग (Egyptian Premier League) में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. गोलकीपर ने 5 सेकंड के अंदर दो बार गोल बचाए. वहां मौजूद लोग और खिलाड़ी देखते रह गए. गोलकीपर की फुर्ती की खूब तारीफ हो रही है. पिरेमिड्स (Pyramids) के खिलाफ ईएनपीपीआई के गोलकीपर महमूद गदी (Mahmoud Gadi) रिंग से बाहर निकले और सिर से बॉल को दूर पहुंचा दिया.

उतने में दूर से एक खिलाड़ी ने बॉल को गोल पोस्ट की तरफ मारा. उस वक्त गोलकीपर काफी दूर था. वो भागते हुए गोल पोस्ट की तरफ पहुंचे और सिर से बॉल को बाहर कर दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. लोग महमूद की खूब तारीफ कर रहे हैं. फुटबॉल लीग में गोलकीपर का ऐसा कारनामा पहली बार देखने को मिला है.

देखें VIDEO:

A goalkeeper. Defender. Sweeper. This maverick truly exemplify the last line of defence in #Egypt. pic.twitter.com/sxi7HU6Ib8