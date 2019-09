'हाउडी मोदी' के बाद शशि थरूर ने शेयर की पुरानी तस्वीर, इंदिरा गांधी को लिखा 'इंडिया' गांधी, हुए ट्रोल

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) अपने एक ट्वीट को लेकर मुश्किल में फंसे दिखाई पड़े, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) को 'इंडिया गांधी' लिख दिया और इसके साथ एक पुरानी तस्वीर साझा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के रविवार के ह्यूस्टन के कार्यक्रम 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) की सफलता पर तंज कसने की कोशिश में थरूर ने वर्तनी में त्रुटि की, इसके साथ उल्लेख किया कि यह तस्वीर अमेरिका में ली गई जबकि वह तस्वीर मास्को में ली गई थी.

थरूर ने ट्वीट किया, "नेहरू और इंडिया गांधी 1954 में अमेरिका में. देखें बेहद उत्साही और स्वेच्छा से आई अमेरिकी जनता. जो बिना किसी विशेष जनसंपर्क अभियान, एनआरआई भीड़ प्रबंधन या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए मीडिया प्रचार के वहां थी." एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने तत्काल जवाब दिया, "इंदिरा को इंडिया गांधी संबोधित कर क्या आपको कांग्रेस के प्रति अत्यधिक निष्ठा साबित करना जरूरी है."

I am told this picture (forwarded to me) probably is from a visit to the USSR and not the US. Even if so, it still doesn't alter the message: the fact is that former PMs also enjoyed popularity abroad. When @narendramodi is honoured, @PMOIndia is honoured; respect is for India. https://t.co/9KQMcR0zTD