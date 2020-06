हाथी ने गाड़ी के टायर को बनाया फुटबॉल और कुछ ऐसा खेलता आया नजर, खूब देखा जा रहा Viral Video

सुशांता नंदा ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. और शेयर करने के कुछ घंटे के अंदर ही यह वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए सुशांता ने कैप्शन में लिखा, यह इसमें माहिर है. इस वीडियो को मेरी दोस्त सुधा रामने ने शेयर किया है.

We were masters in this.

I doubt about the present generation????



Shared by colleague ⁦SudhaRamen. pic.twitter.com/sdy9DWlexK — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 26, 2020

आपके बता दें कि शेयर के कुछ घंटे के अंदर ही यह वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो को अब तक 13 हजार से अधिक बार देखा चुका है साथ ही इस वीडियो पर 365 रिट्वीट और 2 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. साथ ही साथ लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं.

