टेस्ला के स्टॉक गिरने और निवेशकों के बढ़ते दबाव के बाद टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क ने बुधवार को ब्रिटेन के गुफा विशेषज्ञ वर्न अंसवर्थ से अपने बयान के लिए माफी मांग ली. मस्क ने अंसवर्थ को 'बच्चों के प्रति यौन आकर्षण वाला व्यक्ति (पीडो)' कहा था. मस्क ने ट्वीट कर कहा, "मेरे खिलाफ उनके द्वारा किया गया कार्य, मेरे द्वारा उनके खिलाफ किए गए कार्य को न्यायसंगत नहीं ठहराता और इसके लिए मैं और जिन कंपनियों का मैं प्रमुख हूं उनकी ओर से मिस्टर अंसवर्थ से माफी मांगता हूं. गलती मेरी और केवल मेरी है." अंसवर्थ ने थाई गुफा में फंसे 12 बच्चों व उनके कोच को बचाने के लिए मस्क के 'मिनी-सबमेरिन' के विचार को खारिज कर दिया था और इसे 'एक पीआर स्टंट' बताया था, जिसके बाद मस्क ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.