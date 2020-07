Eng Vs WI: बेन स्टोक्स ने आगे बढ़कर धमाकेदार अंदाज में जड़ा छक्का, देखता रह गया गेंदबाज... देखें Video

इंग्लैंड के शुरुआत में 2 विकेट गिर चुके थे. ऐसे में तेज शॉट्स खेलना का पूरा दरोमदार बेन स्टोक्स के हाथों में था. उन्होंने फिर तेज खेलना शुरू किया. केमार रोच गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने टी-20 अंदाज में खेलना शुरू किया. रोच ने धीमी गेंद डाली तो बेन स्टोक्स आगे बढ़े और सामने की तरफ जोरदार छक्का जड़ा.

देखें Video:

No messing around from @benstokes38 this morning!



Scorecard & Clips: https://t.co/Jr8JJyRQaw#ENGvWIpic.twitter.com/TEEFnPeZRh