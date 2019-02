गेंदबाज ने जो रूट को कह दी ऐसी बात, गुस्से में पलटकर बोले- 'Gay होना गलत नहीं...' देखें VIDEO

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England Vs West Indies) के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. तीसरा टेस्ट (Eng Vs WI 3rd Test) इंग्लैंड ने 232 रन से आसानी से जीत लिया. वेस्टइंडीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और मैच से हाथ धोना पड़ा. जो रूट (Joe Root) ने 122 रन की शानदार पारी खेली. जिससे इंग्लैंड को बढ़त दिला दी और वेस्टइंडीज को हार नसीब हुई. मैच के दौरान वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल (Shannon Gabriel) ने जो रूट को 'होमोफोबिक' (होमोसेक्युअल्टी को गलत समझने वाला) कह कर स्लेज करने की कोशिश की. लेकिन जो रूट (Joe Root) ने उसी वक्त उनकी बोलती बंद कर दी.

Ind vs Aus: विराट कोहली ने कंगारू कप्तान पर किया जुबानी हमला, कुछ ही मिनट बाद हुए आउट, देखें VIDEO

England captain Joe Root: "Don't use it as an insult. There's nothing wrong with being gay" pic.twitter.com/cU4DolpHvx

शैनन गैब्रियल (Shannon Gabriel) जब अंपायर से कैप ले रहे थे तो जो रूट (Joe Root) करीब आए और कहा- 'इसे बेइज्जती के रूप में इस्तेमाल न करो. गे होने में कुछ भी गलत नहीं.' जिसके बाद शैनन भी शांत हो गए और फील्डिंग करने के लिए पहुंच गए. रूट का ये कमेंट स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गया और लाइव हो गया. लोग रूट की काफी तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बेस्ट कैप्टन बता रहे हैं.

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीकी टीम के गेंदबाज की स्‍लेजिंग का विराट कोहली ने दिया करारा जवाब, देखें VIDEO..

I don't know who said what to whom .. but boy do I applaud Joe Root's reaction here . For me his twelve words as a role model will be in the end more important than a test hundred or possible victory. https://t.co/QMDHhO3VAC