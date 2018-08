गेंदबाज ने डाली ऐसी रहस्यमयी गेंद, खड़ा रह गया बल्लेबाज, देखें VIRAL VIDEO

England में डोमेस्टिक टी-20 टूर्नामेंट विटालिटी ब्लास्ट 2018 (Vitality Blast 2018) चल रहा है. जहां कई बड़े खिलाड़ी खेलते दिख रहे हैं और युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं. टूर्नामेंट में जोफरा आर्चर और टाइमल मिल्स ने हैट्रिक मारी तो वहीं इयान बेल और एरॉन फिंच ने शानदार परफॉर्म किया. बुधवार को बरमिंगम बियर्स के जोश पॉइस्डन ने एक गेंद डालकर लाइमलाइट में आ गए. उन्होंने ऐसी गेंद डाली जिसको बल्लेबाज देखता रह गया. लंकाशायर लाइटनिंग के स्टिवन क्रॉर्फ्ट बल्लेबाजी कर रहे थे. वो गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए.बरमिंगम ने ये मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया. ये मुकाबला एजबेस्टन में खेला जा रहा था. इसी के साथ टीम ने क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है. जोश पॉइस्डन 10वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे. सामने क्रॉफ्ट बल्लेबाजी कर रहे थे. जैसे ही गेंद आई तो उन्होंने लेग में मारने की कोशिश की. लेकिन बॉल उससे पहले ही बॉल ने स्पिन ज्यादा ले ली और गिल्लियां उड़ा दीं. गेंद देखकर बल्लेबाज भी हैरान रह गए. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

WHAT A BALL@JoshPoysden14 sends a ripper past Croft and takes top of off



