ईद पर इस फैमिली का डांस वीडियो हुआ वायरल, अबतक 60 लाख से भी ज्यादा मिल चुके हैं व्यूज

इस वीडियो में जिस गाने पर यह पूरी फैमिली डांस करते हुए नजर आ रही है. वह गाना है 'डैडी फ्रीयर' का हिट गाना 'थिंक अबाउट थिंग्स' है. इस वीडियो को म्यूजिकल आर्टिस्ट एडम इमानुल्लाह ने शेयर किया. इस वायरल वीडियो में इमानुल्लाह, उनकी बहन और उनके माता-पिता गाने के बीट्स पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही 'थिंक अबाउट थिंग्स' डांस टिकटॉक पर भी वायरल हो गया है. सिर्फ इतना ही नहीं 55 हजार लोग इस गाने पर डांस करते हुए अपना वीडियो शेयर कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर 'थिंक अबाउट थिंग्स' चैलेंज ट्रेंड कर रहा है.

Salam Aidilfitri from my family to yours! ???????????? pic.twitter.com/0cp9pO2dIf

ट्विटर पर इस वीडियो के शेयर होने के बाद से 60 लाख से अधिक बार देखा चुका है. वहीं लोग इस पूरे परिवार की तारीफ करते नहीं थक रहे. इस 33 सेकेंड के वीडियो क्लिपको अबतक 1 लाख से अधिक रिट्वीट और 5 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.

Fantastic. This is the sort of content I want to see on Twitter!