WWE स्टार्स रोमन रेन्स और 'द रॉक' की हुई दुश्मनों से भिड़ंत, हथौड़े से ऐसे की कुटाई, देखें VIDEO

WWE के सुपरस्टार और हॉलीवुड के एक्टर 'द रॉक' (The Rock) की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 'हॉब्स और शॉ' (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) रिलीज होने जा रही है. जहां WWE फैन्स को एक सरप्राइज मिलने जा रहा है. इस फिल्म में द रॉक (The Rock) के अलावा रोमन रेन्स (Roman Reigns) भी दिखाई देंगे. वो रॉक के साथ दुश्मनों का खात्मा करते दिखेंगे. द रॉक (The Rock) ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें वो रोमन रेन्स (Roman Reigns) के साथ हथौड़े से लड़ते दिख रहे हैं. वो दुश्मनों की पिटाई करते दिख रहे हैं.

देखें VIDEO:

दोनों शर्टलेस हैं और अपनी बॉडी दिखा रहे हैं. फिल्म की शूटिंग में दोनों फाइट करते दिख रहे हैं. काफी समय से रोमन रेंस WWE से बाहर था, क्योंकि उनको कैंसर था.

वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप छोड़कर चले गए थे. जिसके बाद वो इस फिल्म में नजर आएंगे. जिसका फैन्स को बेसबरी से इंतजार है. फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज भारत में काफी पॉपुलर है. द रॉक इस सीरीज से जुड़े हैं, अब रोमन रेन्स भी जुड़ गए हैं.

रोमन रेन्स और द रॉक रिश्ते में भाई लगते हैं. दोनों को रिंग में कई बार साथ देखा जा चुका है. इस बार वो फिल्म में साथ नजर आएंगे. ये फिल्म भारत में 2 अगस्त को रिलीज होगी. जिसमें हॉलीवुड सुपरस्टार जैसन स्टैथम भी हैं.

द रॉक इस फिल्म के निर्माता भी हैं. इस फिल्म का भारतीय फैन्स का इंतजार है. रोमन रेंस के इस फिल्म के होने से WWE फैन्स भी इस फिल्म को देखेंगे.