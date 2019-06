रणवीर सिंह ने अंजाने में ले लिया WWE के पहलवान से पंगा, अब क्या करेेंगे बॉलीवुड एक्टर

भारत-पाकिस्तान के मैच के दौरान बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आए. इस मैच में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने न सिर्फ कमेंट्री की, बल्कि भारतीय टीम की जीत पर मैदान में जाकर विराट कोहली को बधाई भी दी. लेकिन अब बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं. WWE रेस्लर ब्रॉक लेसनर (Brock Lesnar) के वकील पॉल हेमन (Paul Heyman) ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को लीगल नोटिस भेजा है. इसके साथ ही पॉल हेमन (Paul Heyman) ने रणवीर सिंह पर ब्रॉक लेसनर का डायलॉग चुराने का आरोप भी लगाया है.

. @RanveerOfficial ARE YOU F'N KIDDING ME??????????? 1 - It's Eat Sleep CONQUER Repeat 2 - Copyright #YourHumbleAdvocate and @BrockLesnar 3 - I am litigious 4 - EAT SLEEP DEPOSITION REPEAT https://t.co/yppZe129eZ

दरअसल भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने हार्दिक पांड्या के साथ सेल्फी ली थी. इस सेल्फी को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया. इस फोटो को पोस्ट करते हुए रणवीर सिंह ने लिखा 'खाओ, सो, छाओ, दोहराओ. नाम है हार्दिक पांड्या.' रणवीर द्वारा इन शब्दों के इस्तेमाल पर ब्रॉक लेसनर के वकील पॉल हेमन (Paul Heyman) ने आपत्ति जताई, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल ब्रॉक लेसनर रिंग में जाने से पहले करते हैं. ब्रॉक लेसनर के वकील ने ट्वीट करके रणवीर सिंह पर अपना गुस्सा निकाला. पॉल हेमन (Paul Heyman) ने ट्वीट करते हुए कहा 'रणवीर सिंह क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये शब्द हैं खाओ, सोओ, जीतो और दोहराओ. ये कॉपीराइट है. मैं इस पर केस करूंगा...'

I didn't warn. I served noticed. And while I applaud @TheStatesmanLtd for their coverage of #YourHumbleAdvocate and @BrockLesnar, I must stress that I am not a manager (what an outdated, antiquated term). I am an #Advocate. And I'm the best #Advocate in history. https://t.co/KNQ4fMmUgQ