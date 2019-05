Election Results: कहीं ढोल तो कहीं लड्डुओं से BJP मना रही है जीत का जश्न, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

लोकसभा चुनावों (General Election Results 2019) के औपचारिक नतीजों की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी (Bharatiya Janata Party) को मिलते पूर्ण बहुमत के रुझानों को देखने के बाद पार्टी कार्यकर्ता अभी से सड़कों पर जश्न मनाने उतर आए हैं. कहीं ढोल से बीजेपी (BJP) कार्यकर्ता नांच रहे हैं तो कभी मोतीचूर के लड्डू बांटे जा रहे हैं. कहीं पटाखे जलाकर जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं कार्तकर्ताओं के लिए भोज तैयार हो रहे हैं. ऐसा जश्न का आलम जयपुर, मुम्बई, कोलकाता ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है.

यहां वीडियो में देखिए जयपुर में सड़कों पर नांचते बीजेपी कार्यकर्ता....

#WATCH Celebrations outside Bharatiya Janata Party office in Rajasthan's Jaipur. pic.twitter.com/w1qYDG7J05

मुम्बई ऑफिस के बाहर जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता...

Maharashtra: Celebrations outside BJP office in Mumbai. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/r8LQIEorjD

कोलकाता में जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता

West Bengal: Visuals of celebrations outside BJP office in Kolkata. #LokSabhaElectionsResults2019 pic.twitter.com/JuOe9mvRau

ऑस्ट्रेलिया में जश्न मनाते बीजेपी समर्थक...

#ElectionResults2019: Bharatiya Janata Party supporters in Australia's Sydney and Melbourne celebrate as trends show party leading on 292 seats. pic.twitter.com/WphGVy1KeP