मां सरस्वती की मूर्ति की परिक्रमा लगाते दिखे मोर, 80 हजार से ज्यादा बार देखा गया Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छत पर मां सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है. वहां तीन मोर घूमते दिखे. वो मूर्ति के पास आए और परिक्रमा लगाने लगी. इस वीडियो को ट्विटर यूजर @Itishree001 द्वारा शेयर किया गया था. इस वीडियो को जर्मनी के श्री पीठा निलय आश्रम का बताया जा रहा है.

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ऐसा सुंदर और मनमोहक दृश्य. सनातन की शक्ति. मोर माता सरस्वती की परिक्रमा करते हुए.'

Such a beautiful and enchanting View .The power of Sanatana.



pic.twitter.com/BzvqYrtAsY — Itishree (@Itishree001) January 4, 2021

