पत्ते खाने के लिए बकरी ने लगाया जुगाड़, भैंस पर चढ़ी, सीधी खड़ी होकर किया कुछ ऐसा - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ पर एक भैंस बंधी हुई थी. पेड़ पर पत्ते इतने ऊपर थे कि बकरी का पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन फिर बकरी ने दिमाग चलाया और भैंस के ऊपर चढ़ गई. फिर उसने पेड़ से दो पैर सटाए और गर्दन उठाकर पत्तों को खाने लगी. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर सुधा रमन ने ट्विटर पर शेयर किया है, साथ ही कैप्शन में लिखा है, 'देखिए कितनी स्मार्ट बकरी है...'

देखें Video:

इस वीडियो को उन्होंने 25 जून को शेयर किया था, जिसके अब तक 12 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Corporate culture of travelling on others shoulders and grab their opportunity.