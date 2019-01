शादी में तैयार होकर पहुंच गई दूल्हे की गर्लफ्रेंड, जमकर मचा बवाल, दुल्हन का रो-रोकर हुआ बुरा हाल, देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लाइफ का सबसे खूबसूरत पार्ट शादी होता है. हर कोई चाहता है कि शादी में कोई कमी न रहे और शादी हमेशा के लिए यादगार बन जाए. लेकिन एक शादी में पूरा मजा किरकिरा हो गया. शादी का जश्न जोर-शोर से मनाया जा रहा था. लेकिन उसी वक्त दूल्हे की गर्लफ्रेंड पहुंच गई और फिर जमकर बवाल कटा. कुछ देर पहले मुस्कुरा रही दुल्हन फूट-फूटकर रोने लगी. मेहमान भी हैरान रह गए.

दूल्हे की गर्लफ्रेंड दुल्हन के जोड़े में शादी में पहुंची थी. पहली बार तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये महिला दुल्हन की ड्रेस में क्यों घूम रही है. जैसे ही वो दूल्हा-दुल्हन के सामने पहुंची तो दूल्हे के चेहरे का रंग बदल गया. वो हैरान रह गया. उसे पता चल गया था कि यहां बड़ा ड्रामा होने वाला है.

देखें VIDEO:

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv