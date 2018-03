सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. सड़क दुर्घटना भी बहुत कम ही लोग बच पाते हैं. लापरवाही के चक्कर में जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है. सोशल मीडिया पर एक कार एक्सिडेंट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जो डिवाइडर से टकराकर हवा में पलट गई. देखकर लगता है कि कार के अंदर बैठे पैसेंजर को गंभीर चोटें तो कम से कम आई होंगी. लेकिन किसमत से कार में दो लोग बैठे थे और दोनों को एक खरोंच तक नहीं आई.ये हादसा गुजरात के मोरबी में 4 मार्च को हुआ. ये वीडियो ANI ने ट्विटर पर पोस्ट किया है. ये एक सीसीटीवी वीडियो है. घटनास्थल के करीब ही पेट्रोल पंप था. जहां के सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार पलटने के बाद अंदर बैठे दो लोग बाहर निकलते हैं.

#WATCH Dramatic visuals of a car accident in Gujarat's Morbi, both the passengers escaped unhurt (Source: CCTV footage) (4.03.18) pic.twitter.com/najVePcPPF