मजे से नाव में बैठा था कुत्ता, नीचे से अचानक आई डॉल्फिन तो देखते ही किया ऐसा... देखें Viral Photo

दोनों की मुलाकात फ्लोरिडा कीज़ में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर में हुई थी, जो डॉल्फ़िन और समुद्री शेरों के परिवार के लिए एक गैर-लाभकारी संगठन है. डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ने दोनों की पहली मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. जिसमें गारनर, डेल्टा को किस करता हुआ नजर आ रहा है. इस फोटो में आप साफ देख सकते है कि कुत्ता एक नाव पर बैठा है तभी अचानक से डॉल्फिन आती है और पानी से अपना मुंह बाहर निकालती है... और कुत्ता उसे देखकर खुश हो जाता है और वह उसे चाटने लगता है.

गार्नर और डेल्टा की यह फोटो लगभग एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर शेयर की गई है. सोशल मीडिया पर शेयर होते ही इस फोटो पर लाखों लाइक्स आ गए हैं 'और, शेयर' होने के बाद से ही इस फोटो ने साथ सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है.

We have received information confirming the validity of the photo below. This is Gunner and his water buddy, Delta. Delta lives at a seaside sanctuary in the Florida Keys and has been best friends with Gunner ever since he was a puppy. 13/10 for both https://t.co/doLa57OnxIpic.twitter.com/2YfnYS2Xa8