जवानों के छुए पैर और हाथों में बांधी राखियां, बाढ़ से बचे लोगों ने कुछ यूं किया धन्यवाद, देखें VIDEO

बारिश की वजह से आई बाढ़ ने दक्षिण और पश्चिम भारत में तबाही मचा रखी है. अभी तक इस बाढ़ की चपेट में 183 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं. सिर्फ केरल में ही अभी तक 72 लोगों की जानें जा चुकी हैं. वहीं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश और बाढ़ के कारण 111 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं. इन सभी जगहों पर सेना, नौसेना, तटरक्षक, एनडीआरएफ, पुलिस, स्वयंसेवक और मछुआरे लोगों की जान बचाने के लिए जुटे हुए हैं.

इसी बचाव अभियान से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. कोई जान बचाने आए जवानों के पैर छू रहा है तो कहीं इन्हें राखी बांधी जा रही है. इतना ही नहीं कहीं जान बचाने आए जवानों की महिलाएं आरती भी उतार रही हैं.

ये पहला वीडियो महाराष्ट्र के सांगली जिले का है, जहां नाव में कुछ जवान महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं. इस नाव में बैठी एक महिला इतनी भावुक हो जाती है कि वो इन जवानों के पैर छूने लगती है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसे देख आपका भी मन भर आएगा.

Heart warming video from #sangli where a woman pays gratitude by touching soldiers' feets for rescuing them #Floods2019 #FloodSangli @adgpi pic.twitter.com/FIp7nTXyao

वहीं, ये दूसरा वीडियो भी महाराष्ट्र के सांगली जिले का ही है. जहां बचाव अभियान के बाद महिलाओं ने NDRF टीम और सिक्योरिटी फोर्स की थाली से आरती की. वहीं, कई महिलाओं ने इन जवानों की कलाइयों पर राखी भी बांधी.

After helping the flood affected area our NDRF teams and security forces were leaving the area..... this is how the ladies of Sangli (Maharashtra) greeted them on their way back....tears pic.twitter.com/77QVlvKN9I