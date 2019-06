World Cup 2019: टीम इंडिया उतरी मैदान पर तो पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा- 'खेल जीतो और...'

World Cup 2019, India Vs South Africa: विश्व कप 2019 (Cricket World Cup 2019) में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है. साउथ अफ्रीका (Ind Vs SA) के खिलाफ टीम इंडिया ने पहला मैच खेला. जैसे ही विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में टीम इंडिया (Team India) ग्राउंड पर पहुंची तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दीं. ट्विटर पर उन्होंने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं. वर्ल्ड कप के 8वें दिन भारत ने अपना पहला मैच खेला. टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है.

South Africa vs India Live Cricket Score, World Cup 2019: दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका, डिकॉक भी आउट

ग्राउंड पर उतरते ही पीएम मोदी ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हुए लिखा- 'टीम इंडिया आज वर्ल्ड कप 2019 की शुरुआत कर चुकी है. मेरी तरफ उनको शुभकामनाएं. उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट अच्छे क्रिकेट का गवाह बने और खेल भावना का जश्न मना सके. खेल भी जीतो और दिल भी...'

South Africa vs India Live Cricket Score, World Cup 2019: टीम इंडिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले करेगी बल्लेबाजी

As #TeamIndia begins it's #CWC19 journey today, best wishes to the entire Team.



May this tournament witness good cricket and celebrate the spirit of sportsmanship.



खेल भी जीतो और दिल भी ! #INDvSA