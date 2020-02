IND vs NZ XI: ऋषभ पंत ने ईश सोढी की रहस्यमयी गेंद पर जड़े लगातार दो छक्के, देखते रह गए मयंक अग्रवाल, देखें Video

India Vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज 21 फरवरी से शुरू होगी. उससे पहले टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड XI (IND vs NZ XI) के साथ प्रैक्टिस मैच खेला, जो ड्रॉ रहा. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 263 रन बनाए. हनुमा विहारी ने 101 रन की शानदार पारी खेली. जवाब में न्यूजीलैंड XI सिर्फ 235 रन ही बना सका. दूसरी इनिंग में टीम इंडिया ने 4 विकेट पर 252 रन बनाए. दूसरी पारी में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 70 रन की शानदार पारी खेली और सभी को हैरान कर दिया.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के जड़े. सोशल मीडिया पर उनकी पारी का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो ईश सोढी की गेंद पर लगातार दो छक्के जड़ते दिख रहे हैं. पंत ने ईश सोढी की दो गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़े. उस वक्त उनके साथ मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी कर रहे थे. जैसे ही पंत ने छक्का जड़ा तो मयंक अग्रवाल हैरान रह गए. पंत अग्रेसिव पारी खेलते नजर आए और 65 गेंद पर 70 रन ठोक डाले.

देखें Video:

Pant goes down the track for back-to-back sixes off Sodhi pic.twitter.com/k5pCOERWXP — Adam Dhoni (@AdamDhoni1) February 16, 2020

मैच में टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. मोहम्मद शमी ने 3 विकेट झटके तो वहीं जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और नवदीप सैनी को 2-2 विकेट मिले. काफी समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले रविचंद्रन अश्विन को एक विकेट मिला. दूसरी पारी में पंत के अलावा मयंक अग्रवाल ने शानदार पारी खेली. उन्होंने 99 गेंद पर 81 रन जड़े और रिटायर हर्ट हो गए. विकेट के पीछे भी पंत ने जलवा दिखाया और दो कैच लपके.