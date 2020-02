Sunny Deol ने 'गदर' के गाने पर किया जबरदस्त डांस, जैसे ही बोले- 'ये ढाई किलो का हाथ है...' तो उछल पड़े लोग, देखें Video

बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल (Sunny Deol) का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. सनी देओल पंजाब के बटाला (Batala) में आरआर बावा डीएवी कॉलेज (RR Bawa DAV college) पहुंचे और स्टूडेंट्स के सामने जमकर डांस किया. साथ ही उन्होंने अपने ही डायलॉग बोलते नजर आए. जैसे ही उन्होंने 'ढाई किलो का हाथ...' वाला डायलॉग बोला तो स्टूडेंट्स उछल पड़े. न्यूज एजेंसी ANI ने इस वीडियो को शयेर किया है.

पंजाब के पठानकोट में नजर आए 'गुमशुदा की तलाश, सांसद सनी देओल' के पोस्टर

कॉलेज के एक कार्यक्रम में सनी दिओल पहुंचे और गदर के सॉन्ग 'मैं निकला गड्डी लेके...' पर जबरदस्त डांस किया. उनके साथ कॉलेज फेकल्टी और स्टूडेंट्स भी डांस करने लगे, जिसके बाद वो स्टेज पर पहुंचे और अपनी फिल्मों के डायलॉग बोलने लगे. जैसे ही उन्होंने डायलॉग्स बोलना शुरू किया तो बच्चे झूम उठे और उनको चीयर करने लगे. उन्होंने 'तारीफ पे तारीफ...' और 'ढाई किलो का हाथ...' जैसे कई डायलॉग बोले.

बॉबी देओल ने बेटे आर्यमान के फिल्मी करियर को लेकर खोला राज, बोले- पक्का नहीं बता सकता...

देखें Video:

#WATCH BJP MP Sunny Deol dances & delivers dialogues from his movies, at an event in RR Bawa DAV college in Batala, Punjab. (16.02.20) pic.twitter.com/vias13h12y