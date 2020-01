पंजाब के पठानकोट में नजर आए 'गुमशुदा की तलाश, सांसद सनी देओल' के पोस्टर

पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) के 'लापता' होने के पोस्टर सामने आए हैं. पठानकोट में कुछ जगहों पर सनी देओल के 'लापता' होने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं. रेलवे स्टेशन पर भी यह पोस्टर चिपकाए गए हैं. पोस्टर पर लिखा है, 'गुमशुदा की तलाश, MP Sunny Deol.' अभी साफ नहीं हो पाया है कि यह पोस्टर किसने लगाए हैं.

सनी देओल के लापता वाले पोस्टर पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, 'इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है. उनके पिता धर्मेंद्र के साथ भी बीकानेर में यही बात हुई थी. गुरदासपुर के लोगों ने एक सही व्यक्ति को चुनने का मौका खो दिया. सुनील जाखड़ फिर से वहां से चुनावी मैदान में उतरे थे. अगर वो चुने जाते तो संसद में कांग्रेस मजबूत होती.'

Punjab: 'Missing' posters of Sunny Deol, BJP MP from Gurdaspur constituency, seen in Pathankot pic.twitter.com/SHGpMsxlaq