अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, Tweet कर बताई यह खास वजह

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. आए दिन वीडियो, फोटो और कविताएं साझा कर अमिताभ बच्चन फैंस के बीच मौजूदगी दर्ज कराते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने फैंस से हाथ जोड़कर माफी मांगी है. अमिताभ बच्चन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. अपने इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने कुछ फोटो भी साझा की है, जिसमें लोगों अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए भीड़ लगाए खड़े दिखाई दे रहे हैं.

गिन्नी चतरथ के बेबी शावर में कपिल शर्मा के को-स्टार्स ने बेबी बॉटल से पिया पानी, Video देख नहीं रुकेगी हंसी

T 3524 - I convalesce .. but they still come for the Sunday meet .. my apologies .. could not come out .. pic.twitter.com/qXx3uonlWL