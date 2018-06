शिखर धवन ने दिया विराट कोहली और एमएस धोनी को नया नाम, गया ये गाना

A post shared by Shikhar Dhawan (@shikhardofficial) on Jun 23, 2018 at 9:35am PDT

टीम इंडिया इंग्लिश टीम से 3 टी-20, 3 वनडे और 5 टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है. इससे पहले वो इंग्लैंड में ही आयरलैंड के खिलाफ 2 टी-20 मुकाबले भी खेलेगी. रवि शास्त्री की कोचिंग में विराट कोहली और उनकी टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर टीम इंडिया का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसमें टीम इंडिया के गब्बर यानी Shikhar Dhawan ने Virat Kohli और MS Dhoni को नया नाम दिया है. जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. शिखर धवन 'मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूजा लखन' गाते नजर आ रहे हैं. शिखर धवन ने ये वीडियो पूरी प्लानिंग के साथ बनाया है. वीडियो में एक तरफ एमएस धोनी बैठे हैं तो दूसरी तरफ शिखर धवन खड़े हैं.शिखर धवन साथी खिलाड़ियों के मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते. वो वीडियो शेयर करते हैं और फैन्स को भी एंटरटेन करते रहते हैं. इसी बीच रवि शास्त्री ने भी फोटो शेयर की और इंग्लैंड जाने की खबर पहुंचाई. उन्होंने मैनेजमेंट के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा- ''और हम निकल चुके हैं...''

And we are off pic.twitter.com/idstlkUnvV