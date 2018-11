India vs Australia: विराट कोहली के लिए 'इक्का' साबित हुआ ये खिलाड़ी, आते ही चटकाया विकेट, देखें VIDEO भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच पहला टी-20 (India vs Australia 1st T20I) ब्रिसबेन के गाबा स्टेडियम पर खेला जा रहा है.