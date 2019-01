Ind Vs Aus: एमएस धोनी हुए 'आउट', न खिलाड़ी को पता चला न अंपायर को, देखें VIDEO

India Vs Australia 3rd odi: भारत और ऑस्ट्रेलिया (Ind VS Aus 3rd odi) के बीच वनडे सीरीज टीम इंडिया ने जीत ली है. इसी के साथ टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है. इससे पहले भारतीय टीम (Indian Cricket Team) ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर कभी द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं जीती थी. वनडे में उसने इससे पहले 1985 में वर्ल्‍ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट चैम्पियनशिप और 2008 में सीबी सीरीज जीती थी. तीसरा वनडे 7 विकेट से जीतकर टीम इंडिया ने सभी को हैरान कर दिया है. टेस्ट सीरीज के बाद उसने वनडे सीरीज जीती है. इससे पहले टी-20 सीरीज ड्रॉ रही थी. वनडे सीरीज एमएस धोनी के लिए शानदार रही. तीनों की वनडे मैच में उन्होंने अर्धशतक जड़े. एमएस धोनी (MS Dhoni) के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मेलबर्न वनडे में एमएस धोनी (MS Dhoni) चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए.

विराट कोहली (Virat Kohli) और एमएस धोनी (MS Dhoni) ने मिलकर टीम इंडिया को संभाला. लेकिन पीटर सिडल (Peter Siddle) की गेंद पर एमएस धोनी (MS Dhoni) के बल्ले से एज लेकर विकेटकीपर के पास निकल गई. कीपर एलेक्स कैरी (Alex Carey) ने भी कैच कर लिया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपील नहीं की गई और वो नॉट-आउट ही रहे.

टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 109 रन थे. उस वक्त टीम इंडिया को 128 गेंद पर 122 रन चाहिए थे. धोनी ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की. कैच लेने के बाद कैरी सिडल की तरफ देखने लगे. सिडल को भी लगा कि बैट से लगते-लगते रह गई. धोनी वहीं खड़े थे. सिडल अगली गेंद डालने निकल गए और धोनी आउट होने के बाद भी नॉट आउट रहे.

Not much of an appeal from the Aussies, but it looks like Dhoni has edged that! Not out... #CloseMatters#AUSvIND | @GilletteAUpic.twitter.com/6iOl7tfrGD