IND vs AUS: रोहित शर्मा को आस्ट्रेलियाई कप्तान ने किया चैलेंज, बोले- 'छक्का मारा तो मेलबर्न का नाम बदलकर रख दूंगा मुंबई...' देखें Video

भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया (Indian Cricket Team) मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है. कंगारुओं (Cricket Australia) को आउट करने में काफी दिग्गत हुई. क्योंकि भारतीय बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी कर रहे हैं. मयंक अग्रवाल के अर्धशतक के बाद चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने शतक और विराट कोहली (Virat Kohli) ने 82 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भारतीय टीम पर स्लेजिंग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. वो पीछे से कहकर बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने की सलाह दे रहे हैं. जिससे बल्लेबाज जल्द आउट हों. लेकिन बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी पारी खेली और बड़े स्कोर तक ले गए.

IND vs AUS: विराट कोहली ने तोड़ा द्रविड का दमदार रिकॉर्ड, लक्ष्मण भी छूटे पीछे, बने ये 3 रिकॉर्ड

"If Rohit hits a six here I'm changing to Mumbai" #AUSvIND pic.twitter.com/JFdHsAl84b

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पर जमकर स्लेजिंग की. जिस वक्त रोहित शर्मा बल्लबाजी कर रहे थे तो पीछे खड़े टिम पेन (Tim Paine) ने उनको अनोखा चैलेंज दिया और बड़ा शॉट मारने की सलाह दी. टिम पेन (Tim Paine) ने कहा- 'अगर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने यहां छक्का मारा तो नाम बदलकर मुंबई कर दूंगा.' रोहित शर्मा सुनकर मुस्कुरा रहे थे. लेकिन उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की. दूसरी गेंद भी उन्होंने खेली. जिसके बाद टिम पेन ने कहा- 'अगर ऐसा हुआ तो दोनों टीम से खेल सकते हैं.'

Priya Prakash Varrier के बाद ये लड़की आई चर्चा में, मिला ऐसा Proposal, देखें VIDEO

Time for Finchy to have a bowl after the tea break? #AUSvINDpic.twitter.com/5JS2fomYUJ