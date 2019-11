IND vs BAN: विराट कोहली ने भीड़ को किया ऐसा इशारा, शमी ने फिर कर दिखाया ये कारनामा- देखें Video

India Vs Bangladesh 1st Test: भारत और बांग्लादेश (Ind Vs Ban) के बीच पहला टेस्ट इंदौर (Holkar Cricket Stadium, Indore) में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया के गेंदबाज बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर हावी रहे. बांग्लादेश की पहली पारी 150 रन पर सिमट गई. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. उनके अलावा ईशांत शर्मा (Ishant Sharma), उमेश यादव (Umesh Yadav) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने 2-2 विकेट लिए. मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो फैन्स को इशारा करते दिख रहे हैं. जिसकी अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने कारनामा दिखा दिया. उन्होंने अगले ही गेंद पर बांग्लादेशी बल्लेबाज को आउट कर दिया.

ग्राउंड पर फैन्स विराट कोहली (Virat Kohli) को चीयर कर रहे थे. उस वक्त मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) गेंदबाजी कर रहे थे. विराट कोहली ने फैन्स की तरफ देखा और इशारों-इशारों में मोहम्मद शमी को चीयर करने को कहा और अपने लिए चीयर करने को मना कर दिया. फैन्स जैसे ही मोहम्मद शमी को चीयर करने लगे तो अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी को महदी हसन को आउट कर दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें VIDEO:

- Captain asks crowd to cheer for Shami not for him.

- Captain asks crowd to cheer for Shami not for him.

- Next bowl Shami got a wicket!!