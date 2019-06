IND vs PAK: मैच से पहले हुक्का पी रहे थे पाक खिलाड़ी, मैदान पर सरफराज ले रहे थे जम्हाई, उड़ा मज़ाक

खास बातें भारत-पाकिस्तान मैच से पहले पाक खिलाड़ी पी रहे थे शीशा. मैच के बीद पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है शीशा. वायरल वीडियो में शोएब मलिक सहित कई खिलाड़ी शीशा पीते दिख रहे हैं.

Cricket World Cup 2019, India Vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मुकाबला मैंचेस्टर में खेला गया. सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के एक और लाजवाब शतक से बड़ा स्कोर बनाने वाले भारत ने रविवार को यहां पाकिस्तान (Pak Vs Ind) को डकवर्थ लुईस पद्वति से 89 रन से करारी शिकस्त देकर विश्व कप में अपने इस चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ विजय अभियान 7-0 पर पहुंचा दिया. भारत (Team India) ने विश्व कप में अब तक हमेशा पाकिस्तान को शिकस्त दी है और विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम ने भी यह क्रम जारी रखा. भारत ने पांच विकेट पर 336 रन बनाये जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जब 35 ओवर में छह विकेट पर 166 रन बनाये थे तभी बारिश आ गयी.

बाद में खेल शुरू होने पर पाकिस्तान को 40 ओवर में 302 रन यानि बाकी बचे पांच ओवर में 136 रन का लक्ष्य मिला. पाकिस्तानी टीम (Pakistan Cricket Team) छह विकेट पर 212 रन ही बना पायी. मैच के बाद पाकिस्तान में ट्विटर पर Sheesha टॉप ट्रेंड कर रहा है. असल में बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी शीशा बार (Sheesha Bar) में नजर आए. वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी शीशा पी रहे हैं. वीडियो में शोएब मलिक (Shoaib Malik) और बाकी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा- 'शोएब मलिक और बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ी बड़े मैच से 7 घंटे पहले मैंचेस्टर के विल्मश्लो रोड पर शीशा पीते हुए नजर आए.' साथ ही उन्होंने वीडियो शेयर किया. जिसमें खिलाड़ी साफ नजर आ रहे हैं. हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को लाइव चलाया और खिलाड़ियों को खूब आलोचना की.

खराब कप्तानी के साथ-साथ पाकिस्तान कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने बल्लेबाजी में भी कोई कमाल नहीं किया. पाकिस्तान में ट्विटर पर #Sarfaraz टॉप ट्रेंड कर रहे हैं. भारत से हारने के बाद फैन्स को कप्तान रहते नहीं देखना चाह रहे हैं. यही नहीं मैच के दौरान कप्तान सरफराज खान को जम्हाई भी लेते देखा गया. जिसके लिए उनकी खूब आलोचना हो रही है. पाकिस्तान 5 मैच में से 3 मैच हार चुकी है और एक मैच रद्द हो गया था. ऐसे में पाकिस्तान का टॉप 4 में पहुंचना मुश्किल हो गया है. वहीं भारतीय टीम 4 मैच में 3 मैच जीत चुकी है और एक मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था.