भारत की 'उड़न परी' ने की 'बाढ़ग्रस्त असम' की मदद, दान की अपनी आधी सैलेरी, बोलीं- 'हमारी हेल्प करें...'

भारत की स्टार महिला धावक हिमा दास ने बाढ़ की चपेट में आए अपने प्रदेश असम को बचाने के लिए लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देने की अपील की है. हिमा ने ट्वीट किया, "हमारे प्रदेश असम में बाढ़ से स्थिति काफी खराब है. 33 में से 30 जिले इससे प्रभावित हैं. इसलिए मैं बड़े कॉरपोरेट घरानों और लोगों से यह अपील करना चाहती हूं कि वह हमारे राज्य की इस मुश्किल स्थिति में मदद करें."

Flood situation in our state Assam is very critical, 30 out of 33 districts are currently affected. So i would like to request big corporates and individuals to kindly come forward and help our state in this difficult situation. pic.twitter.com/cbVZv7b4IP