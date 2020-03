जनता कर्फ्यू में थाली पीटने के लिए इंदौर में लोगों ने निकाला जुलूस, ट्विटर पर लोग बोले- 'दिमाग घुटनों में है क्या...' देखें Video

भारत में कोरोना वायरस (CoronaVirus) के संक्रमण से रविवार को तीन और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या सात हो गई है. 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अपील पर जहां लोगों ने जनता कर्फ्यू (Janata Curfew) को पूरा समर्थन दिया, वहीं इंदौर में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

मध्यप्रदेश (MP) के इंदौर (Indore) में उत्साही लोगों ने करोना को हराने के लिये सामाजिक दूरी के नियम का मजाक बना दिया, वो भी तब जब शहर में धारा 144 लगाई गई है, बड़ी तादाद में लोग जीप में झंडे-बैनर के साथ थाली पीटते, नारे लगाते पहुंचे गये. पाटनीपुरा इलाके में भी जुलूस निकाला गया. थाली शंख से साथ लोग सड़क पर ही अजान देते देखे गए. ट्विटर पर #Indore टॉप ट्रेंड कर रहा है. ट्विटर पर लोग इंदौर के लोगों की खूब आलोचना कर रहे हैं.

देखें Video:

इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है. एक यूजर ने लिखा, ''हमें कोई शक नहीं कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है. लेकिन वहां के लोगों का दिमाग घुटनों में है.'' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ''आपको शर्म आनी चाहिए. पीएम मोदी ने आपकी सुरक्षा के लिए ही जनता कर्फ्यू लगाया है. आपने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी.'' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''मुझे इंदौरी होने पर शर्म आ रही है. ये जो हुआ वो सबसे बड़ी बेवकूफी थी.'' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं.

There's no doubt that indore is no.1 in cleaned city ,

but

Dimag ghutne me h kai logo k ..#jantacurfew#indorepic.twitter.com/YAQOHcylkH — Brajesh Sharma (@itsbrajeshh) March 22, 2020

For the first time in my life i am ashamed of being Indori. @ChouhanShivraj@narendramodi

This is really stupid and shameful @GaurMalini@KailashOnline#Indorepic.twitter.com/555d6J2uHf — Idiopathic Doctor (@oshowed) March 22, 2020

Shame on you #Indore.... Do clean your mind garbage too... pic.twitter.com/henoMKxupb — Vicky (@LFC__1993) March 22, 2020