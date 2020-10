IPL 2020: संजू सैमसन ने जड़ा ऐसा तूफानी छक्का, खड़े होकर शेन वॉर्न ने किया कुछ ऐसा... देखें Video

अक्षर पटेल 7वां ओवर करने आए. उस वक्त राजस्थान रॉयल्स 2 विकेट खोकर 51 रन बना चुका था. संजू सैमसन क्रीज पर थे. उनका बल्ला काफी समय से शांत था. सैमसन ने पटेल की गेंद पर आगे बढ़कर धमाकेदार छक्का जड़ा. उन्होंने 102 मीटर लम्बा छक्का मारा. उनके छक्के को देखकर शेन वॉर्न भी खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे.

देखें Viral Video:

#IPL2020#DCvsRR#RRvsDC : Sanju Samson Six : dance, crash, boom. Samson's stepping out, making room and then 102 m Long six. pic.twitter.com/o4YXAO78G8