IPL 2020: डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो ने की चौके-छक्कों की बारिश, 2 मिनट में देखें उनकी पूरी पारी का Video

सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पिच पूरी तरह से बल्लेबाजी करने लायक थी. ओपनर जॉनी बेयरस्टॉ और डेविड वार्नर बल्लेबाजी करने उतरे और बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया. जहां एक पंजाब विकेट लेने का प्रयास कर रहे थे तो वहीं जॉनी और वॉर्नर बड़े छक्के जड़ रहे थे. 15 ओवर तक हैदराबाद बिना कोई विकेट खोए 160 रन बना चुका था. रवि बिश्नोई ने एक ही ओवर में दोनों को आउट किया. लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी. हैदराबाद बड़े स्कोर की तरफ बढ़ चुका था.

देखें उनकी पारी का पूरा Video:

#IPL2020 Both are back into his won form,Now they are looking like so dangerous. @davidwarner31 and @jbairstow21 .Both are played a significant role for his team.Iam happy to see https://t.co/W4o3TP4lmZ#SRH going to,became a strong team.#SRHvsKXIP#SRHvKXIPpic.twitter.com/MVNcn5bMG6