Mumbai Indians में आने पर क्रिस लिन बोले- 'नहीं खेलना पड़ेगा बुमराह को...', फिर मिला जवाब- 'स्वागत है लेकिन...'

IPL Auction 2020: आईपीएल 2020 के लिए 19 दिसंबर को कोलकाता ने नीलामी हुई. नीलामी में आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा रहा. ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज क्रिस लिन को पहली बोली में ही मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया. उनको 2 करोड़ की बेस प्राइज पर खरीदा गया. क्रिस लिन मुंबई इंडियंस में आने से काफी एक्साइटिड हैं. साथ ही उनकी एक टेंशन भी खत्म हो गई. उन्होंने बताया कि मुंबई इंडियंस में आने से उनको अब जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने एक मजेदार ट्वीट किया, जिस पर बुमराह ने रिप्लाई दिया है.

@mipaltan Great City Quality Franchise Flat wicket Don't have to play against @Jaspritbumrah93 Can't wait for @IPL 2020

क्रिस लिन ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''शानदार मुंबई इंडियंस, शानदार शहर, शानदार फ्रेंचाइजी, शानदार विकेट और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी नहीं खेलना पड़ेगा. आईपीएल 2020 का बेसबरी से इंतजार है.'' बुमराह ने रिप्लाई करते हुए लिखा, ''हाहा... टीम में स्वागत है क्रिस लिन. लेकिन तुम्हें मुझे नेट्स पर सामना करना पड़ेगा.''

Haha, welcome to the team! @lynny50 You're still going to have to face me in the nets.