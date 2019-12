IPL Auction में छाई ये Mystery Girl, जानिए कौन हैं जो लगा रही थी खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली...

IPL Auction 2020: आईपीएल 2020 के लिए 19 दिसंबर को कोलकाता ने नीलामी हुई. नीलामी में आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा रहा. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिये मशहूर ग्लेन मैक्सवेल के लिए दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब ने खासी दिलचस्पी दिखायी. पंजाब की टीम 10.75 करोड़ रुपये की बोली लगा कर उन्हें अपनी टीम में शामिल करने में सफल रही. किंग्स इलेवन पंजाब इस आईपीएल में नीलामी में 42.70 करोड़ रुपये की सबसे अधिक राशि के साथ शामिल हुआ. कई सालों से आईपीएल में मिस्ट्री गर्ल्स चर्चा का विषय बनीं. 2018 में मालती चहर हो या फिर आरसीबी फैन दीपिका घोष. इस साल भी एक मिस्ट्री गर्ल चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

'IPL की मिस्ट्री गर्ल' ने हैट्रिक लेने वाले दीपक चाहर के लिए लिखी ऐसी बात, बोलीं- 'मुझे गर्व है कि तुम...'

गुरुवार को आईपीएल 2019 की नीलामी के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटर वीवीएस लक्ष्मण, मुथैया मुरलीधरन और कोच ट्रेवर बेलिस के बगल में, एक मिस्ट्री गर्ल नजर आईं, जिस पर कैमरा बार-बार जाता दिखा. SRH को अपनी पहली खरीदारी करने में लगभग एक घंटे का समय लगा, लेकिन तब तक मिस्ट्री गर्ल सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुकी थी.

IPL 2019: फाइनल मुकाबले में नजर आई 'मिस्ट्री गर्ल', फैन्स बोले- कैमरा मैन को दिया जाए अवॉर्ड

Looks like I wasn't the only one who needed to know and hence ask Google:

Who is the mystery girl on the Sunrises Hyderabad table during the IPL 2020 Auction? Pretty little thing!#CuteFace#IPLAuction#KaviyaMaran#SunrisesHyderabadpic.twitter.com/zmCjKh146L