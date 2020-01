ईरान प्लेन क्रैश में गई पिता की जान, बेटे ने दी भावुक स्पीच, बोले- 'मेरे पापा जिंदा होते तो...' देखें Video

ईरान प्लेन क्रैश में मारे गए पिता के लिए 13 साल के बच्चे ने भावुक स्पीच दी, जिसको सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं. 13 वर्षीय रेयान ने ईरान विमान दुर्घटना में मारे गए पिता को एक मजबूत और सकारात्मक व्यक्ति के रूप में याद किया. प्लेन क्रैश में मारे गए मंसूर पौरजम की प्रार्थना सभा में बेटे ने इमोशनल स्पीच दी, जिसको ट्विटर पर खूब शेयर किया जा रहा है.

न्यूज वेबसाइट टुडे के अनुसार, बुधवार को कनाडा के ओटावा में कार्टन यूनिवर्सिटी में प्रार्थना सभा के दौरान रेयान ने अपने पिता के बारे में बात की. रेयान के पिता मंसूर पौरजम उसी प्लेन में सवार थे जिसे ईरान में मार गिराया गया था. तेहरान में दुर्घटनागस्त हुए यूक्रेन के विमान को गलती से मार गिराए जाने की बात ईरान ने कबूल कर ली थी. 8 जनवरी को हुए इस हादसे में 176 लोगों की मौत हो गई थी. दुर्घटना में कम से कम 57 कनाडाई मारे गए, जिनमें से अधिकांश ईरानी मूल के थे.

दिल को छू लेने वाली स्पीच में रेयान ने कहा, ''मेरे पिता मंसूर की आवाज या फिर उनके कार्यों में कोई नकारात्मकता नहीं थी. मुझे वो पल कभी याद नहीं रहेगा.'' उन्होंने कहा, ''मैं बुरी चीजों के बारे में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पिता जीवित होते और अगर किसी और की दुर्घटना में मृत्यु होती तो वो भी भाषण में बुरी बातें नहीं करते. मैं भी नहीं करूंगा.''

While so many of us struggle to find the words to express our sadness over the many lives lost in last week's horrific plane crash, 13-year-old Ryan — who lost his beloved father, Mansour — shows unbelievable poise in the face of extreme tragedy. We can all learn from Ryan. pic.twitter.com/L5fePoKiKN — Catherine McKenna (@cathmckenna) January 16, 2020

रेयान ने अपनी पिता की प्रार्थना सभा में लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी स्पीच खत्म की और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया. ट्विटर पर इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लोग बच्चे की गरिमा और परिपक्वता की खूब तारीफ कर रहे हैं.

बता दें, 53 वर्षीय मंसूर पौरजम कनाडा के ओटावा में एक डेंटल क्लीनिक में काम करते थे. वह तेहरान में बड़े हुए और कैरलटन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए कनाडा चले आए. इस प्रार्थना सभा में करीब 200 से ज्यादा लोग पहुंचे थे.