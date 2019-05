शख्स को Railways App पर दिखे अश्लील एड, शिकायत की तो IRCTC ने कहा- 'हिस्ट्री डिलीट करिए और...'

IRCTC (Indian Railways Catering and Tourism Corporation) आज कल चर्चा का विषय बनी हुई है. टिकट बुकिंग वेबसाइट आईआरसीटीसी (IRCTC) पर एक यूजर ने ट्वीट किया. उसने बताया कि IRCTC एप पर टिकट बुक करने के दौरान अश्लील और आपत्तिजनक विज्ञापन बार-बार दिखाए जा रहे हैं. IRCTC एप यूजर आनंद कुमार ने IRCTC के ऑफीशियल अकाउंट पर ट्वीट करते हुए रेलवे मंत्री पियूष गोयल को टैग किया और अश्लील एड के स्क्रीनशॉट्स और एड को दिखाया.

Obscene and vulgar ads are very frequently appearing on the IRCTC ticket booking app. This is very embarrassing and irritating @RailMinIndia @IRCTCofficial @PiyushGoyalOffc kindly look into. pic.twitter.com/nb3BmbztUt

यूजर ने लिखा, 'आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग ऐप पर अश्लील और अश्लील विज्ञापन बहुत बार दिखाई देते हैं. यह बहुत शर्मनाक और परेशान करने वाला है।' आनंद ने साथ ही आईआरसीटीसी और रेल मंत्री पीयूष गोयल के ऑफिस को भी टैग किया. आनंद ने रेलवे मंत्रालय को इस चीज से निपटने के लिए कहा.

Irctc uses Googles ad serving tool ADX for serving ads.These ads uses cookies to target the user. Based on user history and browsing behaviour ads are shown. Pl clean and delete all browser cookies and history to avoid such ads .



-IRCTC Official