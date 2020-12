ट्रेन चलाकर स्टेशन पहुंची ड्राइवर, तो बाहर निकलते ही शख्स ने गजब अंदाज में किया प्रपोज - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉनर ओ'सुलीवन हाथों में फूल लेखर खड़े हैं और उनके बगल में एक बोर्ड है, जिसमें लिखा है, 'विल यू मैरी मी.' वहीं बैकग्राउंड में जैम्स ब्लंट का गाना 'यू मेक मी बेटर' चल रहा है. 36-क्लिप को सोशल मीडिया पर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा साझा किया गया, जिसने यह दिल छू लेने वाला पल देखा.

वायरल क्लिप को साझा करते हुए यूजर @ Clodagh1990 ने लिखा है, '13 घंटे की शिफ्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है. शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को पियर्स स्टेशन पर प्रपोज किया, जो ट्रेन की ड्राइवर थीं.'

देखें Video:

Didn't think anything could perk me up after a busy 13hr shift, and some Gent goes and PROPOSES to his GF driving the incoming train at pearse station. @IrishRail#PearseProposal 1/2 pic.twitter.com/wIN0JHPvzV — Clodagh Maher (@Clodagh1990) December 15, 2020

वीडियो के आखिर में महिला पाउला कार्बो ज़िया ने हां कहा था. उन्होंने आयरिश टाइम्स को बताया, 'मैं क्रिसमस के लिए शायद कुछ उम्मीद कर रही थी. लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है. मैं काफी हैरान हूं.'

इस वीडियो को 16 दिसंबर को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 3.8 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 13 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

