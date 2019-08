Independence Day पर सैनिक ने गाया 'बॉर्डर' फिल्म का गाना, सुनकर आप भी हो जाएंगे इमोश्नल

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2019) के मौके पर Indo-Tibetan Border Police (ITBP) के सैनिक ने देशभक्ति गीत 'संदेसे आते हैं' गाया है. ये गाना 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' फिल्म का है. उन्होंने ये गाना अपने साथी सैनिकों को डेडिकेट किया है. सैनिक की भावपूर्ण प्रस्तुति काफी पसंद की जा रही है. वो साथ ही इंडो-तिब्बेतन बॉर्डर पुलिस को सेवा देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं. इस वीडियो को ट्विटर पर ITBP ने शेयर किया है.

Independence Day: 15 अगस्त पर टीवी एक्टर्स से पूछे गए उनके फेवरेट फ्रीडम फाइटर, मिले ये जवाब

इस गाने को सैनिक लवली सिंह ने गाया है. इस वीडियो में लवली सिंह के अलावा ITBP के सैनिक नजर आ रहे है. इस वीडियो के जरिए बताया जा रहा है कि वो किन मुश्किल परिस्थियों में भी बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं.

Independence Day 2019: 73वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने दोस्तों को भेजें ये फेमस शायरी

देखें VIDEO:

'ए गुजरने वाली हवा बता

मेरा इतना काम करेगी क्या'



Constable Lovely Singh of ITBP dedicates song to colleagues on 73rd Independence Day.#IndependenceDaypic.twitter.com/FO1mnSQU5V