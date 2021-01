महीनों गायब रहने के बाद दुनिया सामने आए जैक मा, सोशल मीडिया पर छाए Funny Memes

चीन के लोकप्रिय उद्यमी जैक मा ने बुधवार को एक वार्षिक कार्यक्रम में ग्रामीण शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग के जरिए संबोधित किया. ऑनलाइन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में मा ने चर्चा की कि कैसे अधिक से अधिक परोपकार किया जाना चाहिए. हालांकि, अलीबाबा संस्थापक ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अपने मौजूदा लोकेशन का कोई जिक्र नहीं किया.

#JUSTIN: #JackMa not disappear, here we go: Ma just had a video conference with 100 village teachers on Wednesday morning, saying: after #COVID19, we'll meet each other again https://t.co/cBm1ryZJQr — Qingqing_Chen (@qingqingparis) January 20, 2021

ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर किंगक्विंग शेन (Qingqing Chen) ने ट्वीट किया, "जैक मा लापता नहीं हैं. उन्होंने बुधवार की सबह 100 ग्रामीण शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संबोधित किया है और कहा है कि कोरोना वायरस खत्म होते ही जल्द मिलेंगे."

वहीं, जैक मा के ऐसे अचानक दुनिया के सामने आ जाने पर सोशल मीडिया पर भी हलचल सी मच गई है. सोशल मीडिया पर लोग जैक मा के अचानक सामने आने पर काफी हैरान हैं और फनी मीम्स भी शेयर कर रहे हैं.

इस दौरान सोशल मीडिया पर उनके जैसे ही दिखने वाले एक शख्श का वीडियो भी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वह हू-ब-हू जैक मा जैसा ही लग रहा है.

बता दें कि आमतौर पर मिलनसार और मीडिया के बीच रहने वाले मा को आखिरी बार पिछले साल 25 अक्टूबर को शंघाई सम्मेलन सार्वजनिक रूप से देखा गया था. इस दौरान मा ने चीन के वित्तीय नियामकों की आलोचना की थी. उसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म है कि चीनी सरकार अलीबाबा का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकती है. इस अफवाह को तब और बल मिला जब जैक मा महीनों तक लापता रहे. पिछले दो महीनों से चीन की जिनपिंग सरकार पर भी दुनिया भर में उंगलियां उठ रही थीं.