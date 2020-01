MS Dhoni ने सीएम हेमंत सोरेन के सामने बजाई पत्ते से सीटी, अलग अंदाज में आए नजर

क्रिकेट से दूर एमएस धोनी नए अंदाज में नजर आए. उनके इस अंदाज को खूब पसंद किया जा रहा है. एसएस धोनी पत्ती से सीटी बजाते नजर आए. जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम परिसर में सोलर पावर सुविधा, सी थ्री फिटनेस हब और द अपटाउन कैफे का उद्घाटन किया गया. ये उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और एमएस धोनी ने किया. इस दौरान लोगों ने धोनी को खूब चीयर किया.

नसीरुद्दीन शाह पर पलटवार करने के बाद अनुपम खेर हुए शायराना, बोले- 'फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बना देते हैं...' देखें Video

उद्घाटन करने के बाद सीएम हेमन्त सोरेन और धोनी कैफेटेरिया में पहुंचे. जहां सीएम और धोनी पत्ती से सीटी बजाने की कोशिश की. धोनी काफी देर तर पत्ती से सीटी बजाने की कोशिश करते दिखे, जिसके बाद दोनों ने साथ कॉफी पी. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं.

स्कूली छात्राओं ने डांस करते हुए याद किया 3 का पहाड़ा, Viral Video देख लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

Jharkhand: Chief Minister Hemant Soren and Mahendra Singh Dhoni at an event at JSCA Stadium in Ranchi. pic.twitter.com/fHO0qAirnk