Viral Video: सड़क पर भर गया था पानी, पुलिसकर्मी ने उठाया फावड़ा और किया ऐसा, लोग बोले- 'असली हीरो...'

एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. कर्नाटक में एक पुलिसकर्मी ने रोड से पानी को साफ किया. इसके लिए उनकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. इस वीडियो को अक्षय नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है. जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है. पुलिसकर्मी तुरंत पहुंचा और फावड़ा लेकर सड़क से पानी को नाले की तरफ निकाल दिया. कई लोग ट्विटर पर बेंगलुरु पुलिस को टैग कर इस पुलिसकर्मी को इनाम देने को कहा है.

जिस देश में कभी नहीं गए महात्मा गांधी, भारत के बाद वहीं बने उनके सबसे ज्यादा Statue, जानिए वजह

ये वायरल हो रहा है वीडियो:

इस वीडियो के 40 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 2 हजार से ज्यादा लाइक्स और कई लोग कमेंट में पुलिसकर्मी की तारीफ कर रहे हैं. आईपीएस ऑफिसर डी. रूपा ने भी उनकी तारीफ की.

Smriti Irani के बेटे ने खुद को बताया हैंडसम तो बोलीं- 'इतना एक्साइटिड न हो...' पढ़ें दोनों की वायरल चैट

उन्होंने लिखा, ''ये पुलिसकर्मी का काम नहीं है. फिर भी उन्होंने किया. पुलिसकर्मी हर रंग में नजर आते हैं. अच्छे, बुरे और बदसूरत. जब वो अपने काम से बढ़कर करते हैं तो उनकी तारीफ करनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि वो जब अच्छा न करें तो उनसे सवाल करना बंद कर दें. दोनों जरूरी है.''

महिला पुलिस अफसर ने मुंडवाए बाल तो अनुष्का शर्मा हो गईं फैन, वजह जान आप भी करेंगे तारीफ

Not a cop's job. Yet he did it. Cops come in all hues and colours...good, bad, ugly.

When they go extra mile let's acknowledge. Doesn't mean that people stop questioning them when they go wrong. Both required. https://t.co/qNulsEu6KW — D Roopa IPS (@D_Roopa_IPS) September 26, 2019

अन्य लोगों ने सड़क की सफाई के लिए पुलिस वाले को असली हीरो बताया.

Hero — Indian (@IndianofIndiaaa) September 26, 2019

Dedication level #hatsoff sir — Sreeram Rathod (@sreeram_rathod) September 27, 2019

Respect for people like him who don't differentiate between their JD and public welfare! — VIshal B (@V1SHAL_IN) September 26, 2019

कुछ लोगों ने यह भी निराशा व्यक्त की कि एक पुलिस वाले को वह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो नागरिक निकायों द्वारा किया जाना चाहिए था. इसी के साथ उन्होंने ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिक को टैग किया.

Appreciate the good work, but who'll do BBMP's work?!! @BBMPCOMM@Bengaluru2050 — V T Rajan (@rajanvt) September 27, 2019