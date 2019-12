ट्विटर पर एक पुलिस अधिकारी की तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वह एक ऑटो रिक्शा वाले की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को बेंगलुरु पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. ट्विटर पर लोग पुलिस अधिकारी की इस फोटो को काफी पसंद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रैफिक रोकने के लिए बंगलुरु पुलिस ने सड़कों पर लगाए पुतले, ट्विटर पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्‍शन

बेंगलुरु पुलिस ने इस तस्वीर को 4 दिसंबर को शेयर किया था. तस्वीर को देख कर ऐसा लग रहा है कि पुलिस अधिकारी ऑटो रिक्शा को धक्का दे कर ड्राइवर की मदद कर रहा है. हालांकि, तस्वीर में यह नहीं बताया गया है कि आखिर क्या हुआ था लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से ऑटो रिक्शा अचानक बंद हो गया और इसके बाद पुलिस अधिकारी ने रिक्शा ड्राइवर की मदद करने का फैसला किया.

लोगों ने इस तस्वीर को देख कर बहुत कुछ कहा. कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारी के ऐसे मदद करने की सराहना की. तो कुछ ने अधिकारी को ''सिंघम'' बता दिया. आपको बता दें,'सिंघम' अजय देवगन की एक फिल्म का नाम है, जिसमें उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थी.

यहां पढ़ें ट्वीट्स

From carrying dead body to pulling auto ... Policemen r Always ready ... Thank you.