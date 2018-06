दुल्हन को JCB मशीन में बैठाकर विदा करके लाया दूल्हा, देखते रह गए लोग

Karnataka Puttur man takes his bride for a ride on a JCB: कर्नाटक के पुत्तूर में सोमवार को एक अनोखी बारात देखने को मिली. यहां जेसीबी ड्राइवर दूल्हा अपनी दुल्हन को डोली, घोड़ी या कार में नहीं, बल्कि जेसीबी मशीन में विदा कराके ले आया. इस अनोखी विदाई को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा. timesofindia की खबर के मुताबिक, संतयार गांव के चेतन जेसीबी मशीन चलाते हैं. उसकी शादी पास के गांव परपुंजा में रहने वाली ममता से हुई.

चेतन ने फैसला लिया कि वो कार या फिर घोड़ी से नहीं बल्कि जेसीबी से बारात लेकर जाएंगे और उसी से विदा करके लाएगा. उसने जेसीबी मशीन को पूरी तरह से सजा दिया और शादी समारोह में पहुंचा. शादी करने के बाद चेतन ने ममता को जेसीबी से विदा कराया. सबसे पहले दुल्हन आगे बैठी थी और दूल्हा जेसीबी चला रहा था. जिसके बाद चेतन के दोस्त ड्राइवर बना और दोनों साथ बैठकर जेसीबी से घर पहुंचे. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है.