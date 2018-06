चूहों ने एटीएम मशीन में घुस कुतर डाले 12 लाख रुपये, देखें Viral Video

Really Size doesn’t matter!! What a rat this is! Rat-bitten bank notes worth Rs 12 lakh 38 thousand. Torn notes and dead rat found inside ATM in Tinsukia Assam. Rat found dead before little one could bite remaining Rs 17 lakh 10 thousand. pic.twitter.com/3Omns7gAZH

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. एक एटीएम में रखे 12 लाख रुपये चूहों ने कुतर डाले. असम के इस वीडियो को देख लोग हैरान हैं. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम के तिनसुकिया जिले में ये घटना हुई. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का एटीएम 22 दिन से बंद था. ठीक करने के लिए टेक्नीशियन वहां पहुंचे थे. जैसे ही मशीन को खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं. चूहे 12 लाख रुपये कुतर चुके थे. 500 और 2 हजार के नोट के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे. इस बात को बैंक ऑफिसर्स ने कंफर्म किया है.एटीएम के अंदर 29.48 लाख रुपये रखे हुए थे. जिसमें से 12 लाख 38 हजार रुपये कुतर दिए. 17 लाख रुपये रिकवर कर लिए गए हैं. लोकल पत्रकार नंदन प्रतिम शर्मा बोर्दोलोई ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि नोटों के टुकड़ों के बीच चूहे मरे पड़े हैं. बैंक ने तिनसुकिया पुलिस स्टेशन में इस घटना की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करा दी है. पुलिस इसकी जांच कर रही है.

#FakeNews Pls note this is NOT an HDFC Bank ATM. The below photograph has been doing rounds on social media for sometime. Like we have said earlier, this isn’t an HDFC Bank ATM. This seems like a prank but unfortunately showing our bank in bad light. Please do not believe in it. pic.twitter.com/eoLVl3S5HW