गिलहरी का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया तेंदुआ, मुंह में दबोचा और फिर... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुए से बचने के लिए गिलहरी पेड़ पर चढ़ जाती है. तेंदुआ शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है. वो गिलहरी को मुंह में दबाता है और नीचे उतर आता है. गिलहरी ने जान बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन तेंदुए की फुर्ती के आगे उसने हार मान ली.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'तेंदुए अवसरवादी शिकारी होते हैं. यहां बांदीपुर में उसने विशालकाय भारतीय गिलहरी का शिकार किया.'

देखें Video:

Leopards are opportunistic hunters. It's menu is vast.



Here it makes a short meal of Giant Indian Squirrel at Bandipur. pic.twitter.com/ORI9tVz1Mj