आधी रात को नासिक के इस कॉफी शॉप के अंदर घूमता दिखा तेंदुआ, CCTV फुटेज हुई वायरल

यह वीडियो शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर ही वायरल हो गई. आपको बता दें कि यह वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज से निकाला गया है. यह कल रात यानि 30 मई का वीडियो है. जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आधी रात के वक्त तेंदुआ बेफिक्र होकर 'कॉफी शॉप' में घूमता नजर आ रहा है.

Guest at dead of the night yesterday for a cup of coffee in a coffee shop. At Nashik, Maharashtra ???? pic.twitter.com/ZPWoEvoziP — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 30, 2020

इस वीडियो पर लोग तरह-तरह का कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''यह रात को कॉफी शॉप में अपना शिकार ढूढ़ने निकला है''. वहीं एक यूजर ने लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा, ''जंगली जानवरों को लॉकडाउन का काफी फायदा हो रहा है''.

In search cup of coffee or pound of flesh in the dead of the night !! — SANJAY KUMAR MISRA (@SANJAYK22353694) May 30, 2020

Stay Home Stay Safe — Shubham Paramsagar (@BeingShubham96) May 30, 2020

I think at the dead of the night, the caffe was open for this highly esteemed guest only.. and he knew it well.???????????? — Punam Kerketta (@kerketta_punam) May 30, 2020